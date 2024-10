Desailly scherza ricordando i suoi tempi al Milan: "Giocare con Baresi in difesa era impossibile"

vedi letture

Nel corso dell'evento "Il Milan degli invincibili" al Festival dello Sport di Trento, l'ex giocatore del Milan dal 1993 al 1998 Marcel Desailly ha raccontato i suoi primi momenti in rossonero e la difficoltà di abituarsi ai ritmi della difesa dettati da Franco Baresi:

"Cosa successe in quel famossimo Fiorentina-Milan? Semplice, non volevo giocare in difesa. Perché ci sono altri problemi. Ma è impossibile giocare in difesa. Io ero un difensore tipo brasiliano, ogni tanto volevo camminare. Con Baresi non era possibile, sempre su, giù, su, giù, per me era impossibile (ride ndr)",