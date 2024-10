"Deve cambiare atteggiamento, ma non lo ha ancora capito": Capello bacchetta Leao

vedi letture

Fabio Capello, ex storico allenatore del Milan, ha voluto commentare la vittoria dei rossoneri contro il Brugge, aprendo però un'altra parentesi su Rafa Leao. Le sue parole a Sky Sport:

"Leao deve stare in campo e festeggiare come tutti i suoi compagni, essere felice per Camarda e per la vittoria. Io credo che non dobbiamo pensare a Leao come leader, lui è un giocatore fuori dagli schemi, deve capirlo anche lui. Deve cambiare atteggiamento, e per farlo deve essere supportato dai propri compagni, non lo ha capito".