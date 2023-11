Di Canio: "Anche con tutti gli effettivi, il Milan è una squadra da Europa League"

Nell’immediato post partita, Paolo Di Canio ha parlato così della situazione europea del Milan: “Io sono convinto che il Milan, nonostante tutti quelli che sono arrivati, sia una squadra da Europa League. Chukwueze e gli altri hanno più esperienza in quella competizione. Tutti ci auspichiamo che possa passare in Champions, ma andare in Europa League terrebbe il Milan in una competizione importante. Ovviamente nella speranza che nessun altro giocatore si faccia male”.

Di Canio ha poi proseguito: “Il Newcastle, in casa, è ostico. È una squadra che si sa difendere e quando riparte, ha gamba. E poi il Newcastle ha due risultati su tre. Sarà molto dura, ma il Milan ha una possibilità. E se dovesse battere il Milan, costringerebbe il Psg a passare”.