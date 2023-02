MilanNews.it

Paolo Di Canio, ex calciatore, è intervenuto a Sky Calcio Club soffermandosi anche su Charles De Ketelaere: "De Ketelaere è un ragazzo in difficoltà, è come se si sentisse inadeguato e non osa nulla. Ibra magari lo può aiutare e tranquillizzare. Magari è solo una questione di timidezza e fra un paio di mesi esploderà”.