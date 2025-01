Di Canio: "Grave il litigio tra Coincecao e Calabria, un allenatore non può andare allo scontro fisico così"

Paolo Di Canio, ex attaccante tra le tante di Lazio e Milan, oggi opinionista sportivo, si è espresso così in diretta a Sky Calcio Club. Questo il suo pensiero in merito a quanto accaduto a San Siro nel post gara contro il Parma tra Calabria e Sergio Coincecao. Le sue considerazioni:

"Sergio non può andare allo scontro fisico così, se non ci fosse stato nessuno sarebbe stato uno scontro. Poi non si può andare a parlare davanti alle telecamere e dire che sono robe di campo. Qui è una cosa grave eh..".