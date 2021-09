Di Canio: "Il Milan sta molto bene, ma l'Atletico è un avversario difficile"

Paolo Di Canio ha commentato a Sky Sport 24 il match di Champions League in programma tra poco fra Milan e Atletico Madrid: “Il Milan sta molto bene, ha un’identità ben spiccata, è riuscito a vincere l’ultima partita di campionato anche grazie ai cambi. L’Atletico Madrid invece ha perso contro l’ultima in classifica, ha recuperato alcuni giocatori, ma credo che San Siro possa dare una spinta in più al Milan nonostante tanti giocatori non abbiano molta esperienza in questi palcoscenici. Se riuscirà a tenere la lucidità, la compattezza e l’identità che hanno mostrato fino adesso, anche a Liverpool, farà veramente un bel salto in avanti. Se c’è una squadra difficile per mestiere e abitudine però è proprio l’Atletico Madrid”