Di Canio: "In Champions Newcastle fortunato, ha giocato solo il Milan"

Paolo Di Canio, intervenuto in diretta a Sky Sport 24, parla così del Newcastle avversario in Champions del Milan: “In Champions abbiamo visto che il Milan meritava la vittoria. Solo una squadra ha giocato, ha cercato di costruire e di proporre gioco. Il Newcastle non ha fatto praticamente quasi nulla, ha cercato solo di portare via il pareggio e alla fine ce l’ha fatta con un po’ di fortuna”.