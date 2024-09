Di Canio su Milan-Liverpool: "Prevedo ferite di qua e di là. Sarà una bella partita"

Durante il consueto appuntamento con Sky Calcio Club, l'ex calciatore ed oggi opinionista sportivo Paolo Di Canio ha parlato di Milan, della vittoria di sabato sera contro il Venezia e della possibile fiducia che questa può aver infuso nella formazione di Paulo Fonseca in vista dell'esordio in Champions League contro il Liverpool. Queste le sue dichiarazioni:

"Anche ieri il 4 a 0 è una bella cura, ti far star bene. È bello, hai fatto gol, amici, ha lasciato il rigore (Leao ndr), è bellissimo tutto e ti aiuta, hai voglia se ti aiuta. Però bello trovavano sempre (i giocatori del Venezia ndr), bella la disposizione di vedere i giocatori del Milan belli, concentrati con densità centrale per non far passare, però non pressavano e la palla passava sempre sul giocatore che si defilava, e diventa Szobloszlai quel giocatore chiave, e poi sono arrivati 4, 5 volte 4 contro volte".

L'ex Lazio e Milan ha poi continuato dicendo: "Se ti prendono nel 4vs4 e sono in giornata ti possono far male. Io mi aspetto che se ci saranno delle pportunità dalla parte di Leao, il portoghese che arriva lì, diventa pratico. Non la suola, il tacchetto. Punti, sposti e tiri, piuttosto che la palla forte addosso al compagno, perché rimangono sempre 3vs3, 4vs4. Per cui prevedo che ci saranno, non c'è una difesa incredibile, ferite di qua e di là e sarà una bella partita".