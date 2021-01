Di Caro sulla Gazzetta: "Cosa vuoi dire a una squadra che non perde in campionato da una vita e che deve fare a meno del suo leader?"

Andrea Di Caro, sulle colonne della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, ha parlato così del Milan di Pioli: "Non è stata una vittoria facile. Il Benevento ha creato tanto, colpito un palo, sbagliato un rigore e sbattuto più volte contro i guantoni di Donnarumma, che quando allarga le braccia sembra un albatross. Però cosa vuoi dire a una squadra che non perde in campionato da una vita, che in 9 delle 15 partite giocate ha dovuto fare a meno del suo totem e leader, Ibrahimovic, e che ieri per un'ora ha giocato in dieci? Le sensazioni non cambiano: il Milan dà l'idea di viaggiare già al massimo dei giri, l'Inter ancora no. Però i rossoneri non mollano nulla, aspettano il rientro di Zlatan e si godono i colpi di alcune individualità, dotate tecnicamente più che tatticamente, come Leao".