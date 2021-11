Di Caro sulla Gazzetta: "Milan, le alternative ai titolari in difesa non convincono"

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro ha commentato così il momento del Milan dopo il primo ko in campionato contro la Fiorentina: "Se l’Inter può riprendere la sua corsa con rinnovato entusiasmo e deve cercare soprattutto di non farsi male da sola, il Milan mantiene la testa della classifica ma ha scoperto che le alternative ai titolari, soprattutto in difesa, non convincono. In attacco la squadra invece crea e segna ma gira sempre intorno a Ibra, un giocatore di 40 anni. Giroud fatica, il giovane Pellegri non si è mai visto. E allora a Pioli tocca rimboccare le coperte ogni sera a Zlatan e sperare che la continuità di Leao aumenti".