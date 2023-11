Di Chiara: "Scommessa Jovic non ha portato risultati. Contro la Fiorentina ultima occasione"

Filippo Di Chiara nel suo pezzo di questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Luka Jovic e delle sue prestazioni certamente non all'altezza della situazione. Il suo pensiero: "Pioli stavolta ha poco da inventarsi e dovrà necessariamente ricorrere a Jovic, che fin qui ha deluso e proprio contro la sua ex squadra avrà una sorta di ultima occasione. Nella rosa rossonera c’è anche lo svizzero Okafor, ma il giovane non si sente una prima punta, non è un numero 9 per intenderci, e nemmeno Pioli lo vede con tale abito.

E allora, pur scongiurando in ogni modo qualsiasi tipo di imprevisto per Giroud, è evidente l’esigenza di avere un 9 di scorta o comunque un’altra prima punta, considerato che torna periodicamente a galla l’inconsistenza (fin qui) di Jovic. La scommessa col serbo non ha portato risultati".