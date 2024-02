Di Francesco punito ancora da Jovic: "Contro di noi rinasce"

Quando vede il giallo del Frosinone Luka Jovic diventa un bomber d'altri tempi, cinico e decisivo come pochi, come confermato anche dai numeri che il serbo ha registrato in questa stagione contro i ciociari con la maglia del Milan. In due partite, infatti, Luka Jovic ha segnato tre gol alla formazione di Eusebio Di Francesco, che nel post partita non ha perso occasione per rimacarlo.

Ai microfoni di DAZN l'allenatore del Frosinone ha commentato il gol vittoria del Milan dicendo: "Il loro gol nasce da un rimpallo fortunoso, poi quando Jovic ci vede rinasce... (ride ndr)".