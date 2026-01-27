Di Gennaro crede nel Milan: "Giocherà per lo scudetto"

Antonio Di Gennaro, ntervenuto a TMW Radio, ha rilasciato queste parole sulla Juventus e sul Milan:

La Juve però sta venendo su forte:

"Manca ancora tanto, è vero. Era meglio se parlava in maniera diversa Spalletti. Poi anche Conte sbaglia quando è incavolato, ma Spalletti deve pensare che deve arrivare quarto...".

Milan e Juve, chi convince di più come anti-Inter?

"Adesso è stato più regolare il Milan, però il recupero poteva farlo solo un allenatore che ha idee come Spalletti. E ha trovato un McKennie punta, come dice lui. E' uno eclettico, che rende e fa anche gol, mi sono dovuto ricredere su di lui. L'Inter rimane la più forte, non solo a centrocampo ma anche davanti, chi ce li ha quei 4 attaccanti? Per me il Milan comunque gioca per lo Scudetto. E anche la Roma è lì".