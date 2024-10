Di Gennaro: "I giocatori di un certo livello fanno la differenza, nel Milan a volte sì altre no"

vedi letture

Antonio Di Gennaro è stato allenatore del Milan insieme al direttore tecnico Fatih Terim nel 2001 e ha vissuto una situazione complicata sulla panchina dei rossoneri, così come sta succedendo adesso a Paulo Fonseca. A TMW l'ex tecnico ha spiegato quali secondo lui sono i principali problemi: "Ci sono passato anche io da momenti come quello del derby, quando era sulla graticola. So cosa vuol dire. Lui deve avere in mano la situazione, ma dopo ciò che è successo a Firenze c'è da fare una riflessione importante perché quello un po' stride. Il portoghese deve ritrovare autorevolezza e forza nel dettare le regole".

È corretto dire che Leao e Theo Hernandez non sono più i leader del Milan?

"Non lo so, sono importanti, forti, ma hanno alti e bassi anche loro. I risultati non sono quelli che si aspettavano tutti, i giocatori di un certo livello fanno la differenza di solito, mentre questo nel Milan succede alcune volte sì e altre no, gente del genere deve dare di più. Leao sappiamo che atteggiamento ha, ma devono dimostrare sempre di essere dei calciatori chiave. Pioli era stato messo in discussione pure per i troppi gol presi".