Di Gennaro: "Non ricordo un Milan così. Pioli? Lavorare in queste condizioni non è semplice"

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista ed oggi commentatore sportivo, si è collegato in diretta durante Stadio Aperto, parlando del Milan: "Giocando ogni tre giorni capita una partita in cui non sei al top. Di Biagio ha anche un po' cambiato tatticamente la SPAL, comunque è stata evitata almeno la sconfitta. Conosco il valore di Pioli, sta facendo un lavoro doppio perché in queste condizioni, con tutto già deciso, non è semplice. Non un granché in quanto a comunicazione e sensibilità del club, il Milan che ricordo io non era così".