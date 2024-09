Di Gennaro su Ibra: "Uno può andare via ma rimane sempre in contatto con i suoi referenti"

Il Milan questa sera scenderà in campo a San Siro alle 20.45 per affrontare l'Inter nel primo derby stagionale. Tanto in gioco per i rossoneri. Per prima cosa il futuro di Paulo Fonseca che con una sconfitta sembra davvero condannato a lasciare la panchina del Diavolo; in secondo luogo i precedenti negativi che vedono i nerazzurri andare per la settima vittoria consecutiva in una stracittadina, come mai successo. Per parlare del derby l'ex vice di Terim in rossonero Antonio Di Gennaro è stato intervistato a Tuttosport.

Le parole di Di Gennaro sul Zlatan Ibrahimovic: "Uno può andare via, ma rimane sempre in contatto con i suoi referenti. Poi è ovvio che se tu ci sei è meglio. Io ho constatato di persona la vicinanza della società quando lavoravo per i rossoneri. Non potrò mai dire nulla su questo, tanto che capii proprio perché quel Milan era una società vincente. Oggi non sono dentro e non posso esprimermi, dico solo, ma faccio un discorso generale, che la società è tutto, senza non vai nessuna parte"