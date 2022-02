Di Marzio: "Giroud si è sempre fatto trovare pronto, anche al Milan adesso è decisivo"

Gianluca Di Marzio è intervenuto a Calciomercato - L'originale, commentando la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter: “Il Milan non segnava così tanto in campionato da sedici anni, ha fatto quarantanove gol di cui ventinove in trasferta ed è il miglior attacco esterno. Magari non segnano tanti i centravanti ma tanti protagonisti. Giroud ha fatto sette gol in quattordici partite. Quando era al Chelsea giocava poco, ma è sempre stato decisivo. Si è sempre fatto trovare pronto e anche al Milan si è calato in questo ruolo”.