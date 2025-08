Di Marzio: "L'Atalanta ha rifiutato l'offerta dell'Inter per Lookman"

L'Atalanta fa muro per Ademola Lookman e ha rifiutato l'offerta dell'Inter per l'attaccante nigeriano. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito in merito al futuro di Lookman per il quale l'Inter aveva presentato nei giorni scorsi un'offerta da 42 milioni di euro più tre milioni di bonus. Per oggi era attesa la risposta della società bergamasca che ha deciso di rifiutare la proposta interista.

"I tempi e i valori di uscita dei giocatori dell'Atalanta li decide solo la società". Luca Percassi, amministratore delegato del club bergamasco, aveva parlato così nei giorni scorsi della trattativa con l'Inter per Lookman: "Per Ademola non c'era stato niente di concreto fino a quando non è arrivata una proposta scritta dell'Inter. Mi sono visto con Beppe Marotta in lega, abbiamo un grande rapporto, siamo amici: in questi giorni valuteremo con serenità l'offerta ricevuta".