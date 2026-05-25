Di Marzio: "ll Milan si prepara all'ennesima rivoluzione. Vedremo quale linea vincerà"

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Gianluca Di Marzio ha commentato il momento di Milan e Juventus dopo la mancata qualificazione in Champions League di entrambe

Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, ha commentato così il momento di Milan e Juventus dopo la mancata qualificazione in Champions League di entrambe: "È un caffè amarissimo per Milan e Juventus, nel contraltare del Como, di una società organizzata che programma. Milan e Juve continuano a cambiare, la Juventus forse no, forse ripartirà nonostante la mancata Champions dagli stessi protagonisti, e da un lato potrebbe anche essere un bene, perché vuol dire non buttare sempre via quello che non è andato e non ha funzionato.

Dall'altro il Milan si prepara all'ennesima rivoluzione, adesso saranno ore frenetiche, leggendo i giornali o comunque sentendo le varie ricostruzioni, tutto può cambiare nel giro di poche ore, di pochi giorni. Vedremo quale linea vincerà, se veramente vincerà la linea di Ibrahimovic con Cardinale, anche se poi bisognerà capire Ibra che ruolo davvero tornerà ad avere nel Milan, se è veramente operativo o se sceglierà lui le nuove figure insieme con Cardinale".