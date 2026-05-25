Festa non ha dubbi: "Cardinale dovrebbe ascoltare i consulenti e vendere il club. È l'unico modo per far risorgere il Milan"

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Il giornalista Carlo Festa ha dichiarato su X che l'unico modo per far risorgere il Milan dopo l'ennesimo fallimento sportivo è che Cardinale venda il club

Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha detto la sua su X sul Milan che ieri ha clamorosamente mancato la qualificazione in Champions League: "Al di là della ricerca di colpevoli e possibili rivoluzioni tra manager e giocatori, al Milan manca un azionista con capacità economiche e sportive. Gerry Cardinale dovrebbe ascoltare i consulenti e vendere il club. È l'unico modo per far risorgere il Milan".