Di Marzio: "Non è il Milan ideale di Giampaolo, forse si è pentito di non essersi imposto"

Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha parlato del lavoro di Marco Giampaolo in questi mesi in rossonero: "Se Giampaolo avesse dovuto scegliere il proprio Milan con la bacchetta magica, magari Rebic non l'avrebbe preso l'ultimo giorno, perchè il croato è un giocatore con caratteristiche non propedeutiche al suo tipo di gioco. Sicuramente, però, la società ha cercato di fare quello che poteva, con il Fair Play Finanziario da controllare e con una situazione di mercato con tanti giocatori che dovevano uscire in determinati ruoli e che non sono poi andati via. Non è il Milan ideale di Giampaolo, non l'avrebbe costruito così. Detto questo, anche per Giampaolo è stato difficile imporsi, essendo un allenatore alla prima grande esperienza in panchina. Conte, invece, ha potuto farlo, perchè arriva da un background diverso, e la società lo ha accontentato in tutto e per tutto. Giampaolo, forse, si è pentito di non averlo fatto, perchè oggi si trova in una condizione di squadra che non era quella che sognava o desiderava".