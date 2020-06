Di Marzio: "Rangnick è un tecnico a cui piace stabilire acquisti e cessioni"

Intervenuto su Sky Sport 24, il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato così della situazione Rangnick-Milan: "La società non ha confermato le informazioni su Rangnick. A noi però risulta che l’incontro ci sia stato e fosse presente anche Singer. È un rivoluzionario, bisognerà capire se le sue idee potranno essere messe in pratica. A lui piacciono i giovani, una squadra che corre e pressa. La cosa particolare è che lui è un allenatore a cui piace comunque avere un budget, stabilire acquisti, cessioni ed essere responsabile in prima persona di tutto. Si dovrà circondare di uno staff, alcuni già presenti, altri da prendere, che lo aiuteranno a inserirsi nel miglior modo possibile nel campionato italiano”.