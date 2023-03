Di Marzio: "Resto fiducioso che Leao rinnoverà il contratto con il Milan"

MilanNews.it

Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky nel pre partita di Udinese-Milan, ha parlato della trattativa per il rinnovo di contratto di Rafael Leao: "Non credo che il contratto possa avere qualche tipo di influenza nelle prestazioni di Leao. Intanto perché manca ancora un anno e mezzo alla scadenza, secondo perché c’è una trattativa in corso con delle offerte da parte del Milan e delle richieste da parte del giocatore.