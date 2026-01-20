Di Napoli: "Inter-Milan è il duello scudetto? No, credo che il Napoli ci sia ancora. Dentro anche la Roma"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Arturo di Napoli ha parlato (anche) di Milan dopo la vittoria della formazione di Massimiliano Allegri sul Lecce:

Si va verso un confronto Inter-Milan per il titolo?

"No, credo che il Napoli ci sia ancora, ha tanti elementi da recuperare. Ha una rosa ridotta all'osso, per me sarà un trio. Al Milan Allegri sta facendo un grandissimo lavoro e sta andando oltre le possibilità e il valore della squadra. Per me è un passo dietro a Inter e Napoli. Allegri e tare stanno facendo un grande lavoro. Ci metto la Roma se fa ancora qualcosa in più".