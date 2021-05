Di Stefano: "A Milanello preferivano avere un'Atalanta vincente contro la Juventus"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Peppe di Stefano ha parlato della situazione dei rossoneri in vista del match contro l'Atalanta: "Oggi c'era pure Gazidis, oltre a Maldini e Massara, ad assistere all'allenamento. I tempi stringono e la dirigenza sta vicino alla squadra. Ci sono dei numeri simbolici che rappresentano e raccontano l'esperienza dei rossoneri: 180 presenze in Champions, 120 per Ibra, 60 per Mandzukic e il resto della squadra ha 38 presenze in Champions. Soltanto sei hanno giocato in Champions e questo fa capire quanto la squadra sia inesperta. Essere inesperti non è sempre un male: è un bene quando vai in casa della Juventus con leggerezza e vinci 3-0, ma è la stessa leggerezza che non ti fa vincere con il Cagliari. La somma fa un Milan imprevedibile. Qua a Milanello preferivano avere un'Atalanta vincente con un trofeo i bacheca e che se avesse perso il secondo posto non era un problema".