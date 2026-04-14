Di Stefano: "Allegri ha ridimensionato ogni tipo di caso. Ecco cos'ha detto alla squadra dopo l'Udinese"

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Peppe Di Stefano, in collegamento a Sky, ha raccontato cos'ha detto Max Allegri ieri alla squadra a Milanello dopo il brutto ko contro l'Udinese: "Allegri ha ridimensionato ogni tipo di caso. Non ha parlato nè con Leao, nè con nessun altro giocatore, non ha parlato singolarmente con nessun calciatore. Aveva dato due giorni liberi consecutivi, cioè domenica e lunedì, ma ha deciso di dividerli, dando riposo domenica e mercoledì. Oggi (ieri, ndr) aveva voglia di vedere la squadra, li ha incontrati nello spogliatoio. Lui è arrivato al mattino presto nel Centro Sportivo di Carnago. Parlando alla squadra non ha alzato i toni, ma ha detto che bisogna tornare nuovamente a fare le cose di prima. A Verona il Milan tornerà al 3-5-2, non ci sono dubbi su questo. Ha detto poi ai giocatori che bisogna tornare a fare le cose con attenzione nei minimi dettagli, la stessa attenzione che avevano avuto fino a 10 giorni fa. Non serve cambiare, ma solo tornare a fare quello che sanno fare.

Allegri ha fatto poi vedere alla squadra dei video di quello che non è andato nella partita contro l'Udinese di sabato, senza comunque puntare il dito contro nessuno, nemmeno contro Leao. Anche perchè, se posso dire la mia, sono convinto che domenica a Verona il portoghese sarà titolare. Se riascoltiamo le parole di Allegri è come se avesse difeso non solo Leao, ma anche la scelta di metterlo prima punta. Per il livornese Leao è stato più convincente nel ruolo di prima punta che nel ruolo di esterno. Se il Milan tornerà al 3-5-2 sono convinto ch vedremo Pulisic o Nkunku in coppia con Leao. Quindi non dico caso ridimensionato, ma Allegri aveva voglia di incontrare la squadra in perfetto stile Allegri".