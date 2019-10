Di Stefano: "Calhanoglu con Pioli è tornato a fare il tuttocampista"

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sulle scelte di Pioli, in riferimento anche a Calhanoglu e Suso: "Pioli ha rimesso in campo il Milan di Rino Gattuso, Calhanoglu è tornato a fare quello che non faceva da tempo, il tuttocampista. Suso non sta vivendo un momento felice, è uno dei giocatori più talentuosi. Sta vivendo un momento di difficoltà probabilmente più mentale che fisica, ma siamo all'ottava giornata. Ci sarà un motivo se da Montella lo hanno messi tutti titolare. Evidentemente ha caratteristiche diverse dagli altri".