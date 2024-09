Di Stefano: "Col Lecce un Milan bello, ha capito la partita. Quando hai giocatori di prima fascia ti possono fare tre gol in 272 secondi"

vedi letture

Dopo il derby il Milan sembra essersi rimesso sui binari giusti, almeno in campionato. Venezia, Inter e ora Lecce fanno tre vittorie di fila in Serie A. Peppe Di Stefano, ospite di Carlo Pellegatti in un video sul suo canale YouTube, commenta così il momento dei rossoneri.

"È stato un Milan bello, ha capito la partita. Aveva ragione Fonseca, mi aspettavo una partita molto più semplice, invece per i primi 38 minuti è stato un Milan che ha compreso e ha letto la partita, poi ha colpito. Il Milan ha giocatori di prima fascia, e quando hai giocatori di prima fascia ti possono fare tre gol in 272 secondi, questo naturalmente fa tutta la differenza del mondo.

Il Milan vince, ci sarà tempo anche per convincere totalmente. Ma è una buona notizia, se inizia a creare una serie di presupposti per vincere le partite anche quando magari non emergono ancora i grandi protagonisti ti fa capire che la strada è stata tracciata. Ora sta ai giocatori trovare l’equilibrio giusto in fase difensiva, anche se il Milan ha subito un gol solo nelle ultime tre partite. I problemi offensivi invece sono stati risolti: 9 gol nelle ultime tre partite, 8 dei quali realizzati nel primo tempo".