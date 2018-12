Di Stefano: "La sconfitta di Atene ha pesato molto sui rossoneri"

Peppe Di Stefano è intervenuto a SkySport24 da Milanello e in merito alla crisi del Milan ha dichiarato: "Il Milan è in crisi, ma non si tratta comunque di una crisi irreversibile: i rossoneri sono infatti ad un solo punto dal quarto posto. La sconfitta di Atene ha pesato molto psicologicamente, così come l'emergenza infortuni prima in difesa e poi centrocampo. Anche la questione montlivo non ha certamente aiutato l'ambiente rossonero nell'ultimo periodo".