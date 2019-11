Di Stefano: "Le colpe? Probabilmente cause collettive. Gattuso emblema del miracolo"

Peppe Di Stefano, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del momento attuale dei rossoneri: “Se non può essere solo colpa di Pioli e se non poteva essere solo colpa di Giampaolo, probabilmente le cause sono collettive, ma non che la verità la sappia Sky o i media. Probabilmente al momento non la sa nessuno, nemmeno in società, perché il Milan non partiva così male da più di 70 anni. Ha perso 6 delle prime 11 partite. L’anno scorso Gattuso è stato l’emblema del miracolo, perché il Milan è arrivato ad un passo dalla Champions con una squadra che probabilmente non aveva quei valori. Montella l’anno prima, quello dell’esonero, aveva portato 5 sconfitte in 11 gare. E poi via a via fino a Max Allegri, quando il Milan ancora si qualificava in Champions League e viveva le zone nobili della classifica.”