Di Stefano: "Maldini è stato chiaro sul futuro di Donnarumma"

Peppe Di Stefano di Sky Sport ha parlato del futuro di Donnarumma: "Secondo me, la frase di Maldini su Donnarumma è molto chiara quando dice 'In questo momento l'idea è di tenerlo'. Il Milan, secondo me, ha due obiettivi: abbassare il tetto ingaggi, e Donnarumma è il calciatore che guadagna di più, e provare ad introitare qualcosa cedendo alcuni giocatori. Per fare questo o cedi uno come Gigio oppure sommi la cessione di diversi giocatori come, ad esempio, Kessie e Rodriguez".