Di Stefano: "Milan, si riparte dal 4-3-3, difesa a 3 solo una prova"

Peppe Di Stefano, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato delle ultime novità in casa Milan: “Prova di 3-4-3 ieri e oggi nuovamente 4-3-3. Due esclusi eccellenti come Borini e Franck Kessiè, il secondo soprattutto per scelta tecnica. Ieri vi raccontavo del 3-4-2-1 che ha confermato anche Pioli in conferenza stampa di aver provato, nelle prove fatte quest’oggi in allenamento è stato usato soprattutto il 4-3-3. Quindi “nuovo vecchio Milan” mi viene da dire, perché probabilmente quelle di ieri al momento restano solo ed esclusivamente delle prove in vista del futuro, forse troppo azzardato andare allo Stadium così e allora meglio tornare al vecchio 4-3-3 con Conti, più di Calabria, a destra, Theo Hernandez a sinistra, Duarte e Romagnoli al centro e ovviamente Donnaurmma in porta. Bennacer con Paquetà a destra e Krunic a sinistra, mentre in attacco c’è il ritorno di Suso dal primo minuto, con a sinistra Calhanoglu alle spalle Kryz Piatek. Dovrebbe essere questo il Milan, ma ripetiamo: ci sono stati molti cambi e molta pretattica. Io mi aspetto di tutto in vista di domani sera allo Stadium.”