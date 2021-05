Di Stefano: "Oggi a Milanello c'è delusione perché ieri contro il Cagliari c'è stata paura"

Peppe Di Stefano, inviato di Sky a Milanello, durante la trasmissione ‘Il Calcio è Servito’, ha detto: “Il 22 dicembre 2019 il Milan di Pioli prendeva 5 sberle a Bergamo contro l’Atalanta e probabilmente se quel giorno avessero detto ai rossoneri giocarsi il posto utile per arrivare in Champions League un anno e mezzo dopo proprio contro i bergamaschi, il Milan avrebbe firmato. In mezzo c’è stato poco equilibrio sia da parte di chi lo racconta che in campo. Il Milan nella prima parte del campionato è stato sempre primo, poi però ci sono stati diversi crolli con diverse reazioni. Oggi a Milanello la delusione è tanta, perché c’è stata paura ieri contro il Cagliari, non è questione di testa. Il Milan non prende gol da 4 partite con un portiere, aldilà del suo futuro, straordinario”.