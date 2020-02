Di Stefano su Rebic: "Sembra un altro giocatore rispetto alla prima parte di stagione"

Peppe Di Stefano, presente negli studi di Sky, ha commentato così il momento di Ante Rebic, in gol anche ieri nel derby: "Sta diventando un giocatore imprescindibile per Pioli. Nella prima parte di stagione non ha fatto bene, ha fallito, forse anche a causa della confusione tattica che c'era al Milan. Ora sembra è un altro giocatore. Ibra ha un bel legame con lui. Ora il croato ha cambiato testa, sta bene e si vede".