Di Stefano: "Theo Hernandez è diventato un fattore, complimenti a Maldini"

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Theo Hernandez"Grande giocatore secondo me, sta stupendo tutti, complimenti a Maldini, il suo primo incarico da dt è stato andare ad Ibiza per strappare il sì del giocatore. E' straordinario, spinge molto e sta migliorando la fase difensiva. E' il difensore che ha dribblato di più in Serie A, è entrato in 4 gol sugli 11 segnati dal Milan in campionato. E' diventato un fattore giocando da terzino sinistro".