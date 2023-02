Diaz ha segnato la rete più veloce per il Milan in una partita a eliminazione diretta di Champions dal 2010

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Brahim Diaz ha segnato con il Tottenham il gol della vittoria del Milan dopo 6 minuti e 24 secondi: come riferisce Opta su Twitter, si tratta della rete più veloce per il Diavolo in una partita a eliminazione diretta di Champions League dal gol di Ronaldinho contro il Manchester United nel febbraio 2010 (2 minuti e 11 secondi).