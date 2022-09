Diaz sta pagando la concorrenza? Pioli: "Non credo, ma se la sta soffrendo non va bene"

MilanNews.it

"Se giochi nel Milan devi accettare la concorrenza. Se vogliamo vincere qualcosa non possiamo pretendere di avere solo 11 titolari. Se Diaz sta soffrendo la concorrenza, ma non credo che sia così, non va bene. C'è grande concorrenza ma anche grande compattezza. E' sempre così. Ogni allenatore parte con una formazione, poi però le cose cambiano durante l'anno. Bisogna lavorare e pensare a convincere l'allenatore a farlo giocare".