Dieci anni fa la rovesciata di Mexes contro l'Anderlecht

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono passati ben dieci anni dal memorabile gol in rovesciata di Philippe Mexes in rovesciata contro l'Anderlecht. Il difensore francese, allora alla sua seconda stagione in rossonero, segnò il suo primo gol con la maglia del Milan nella trasferta belga di Champions League, valida per la penultima giornata del girone. Al 70' trovò il raddoppio per la squadra di Allegri dopo aver stoppato di petto una punizione dalla trequarti al limite dell'area e aver rovesciato in maniera incredibile. La gara terminò 1-3 per il Milan.