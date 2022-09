Difesa a tre ad Empoli? Pioli netto: "Non abbiamo tempo per provare altre soluzioni"

MilanNews.it

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Milan, valida per l'ottava giornata di Serie A, mister Pioli, a precisa domanda, ha smentito con forza l'ipotesi di una difesa a tre domani sera al Castellani: "Non abbiamo il tempo per provare altre soluzioni. Fino a quando vedrò una squadra equilibrata e compatta non cambierò. Si può fare, ma sicuramente non domani".