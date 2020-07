Con lo 0-3 rifilato sabato sera alla Lazio, il Milan ha invertito la tendenza per quanto riguarda la differenza reti, che ora recita +2. Per tornare all'ultima volta che quel dato statistico era positivo per i rossoneri bisogna tornare indietro di quasi 10 mesi, a Verona-Milan del 15 settembre 2019: in quell'occasione la sommatoria era di +1.