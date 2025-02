Difficile ma è obbligatorio ripartire: sabato si gioca a Torino in Serie A

Il Milan è eliminato dalla Champions League: i rossoneri hanno pareggiato a San Siro per 1-1. Dopo un primo tempo ottimo a cui era mancato solamente il secondo gol, nella ripresa tutto capitola dopo la sciocca espulsione di Theo Hernandez che, di fatto, rimette in partita gli olandesi e gli spiana la strada per gli ottavi di finale. Una delusione cocente e un altro fallimento in questa stagione rossonera la cui unica gioia sembra essere stata la Supercoppa Italiana.

Per quanto difficile e duro, da domani per il Milan è obbligato a ripartire: anzi, è doveroso per la squadra che deve farsi perdonare tanto in questa stagione. I rossoneri saranno impegnati in Serie A Enilive, per il 26° turno, già sabato. Si gioca contro il Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino alle ore 18: i rossoneri ora devono dare tutto per cercare di rientrare nelle prime quattro posizioni che garantiscono un posto in Champions League per l'anno prossimo.