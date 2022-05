Dilemma Colombo, permanenza fino a gennaio o ancora in prestito?

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna di Tuttosport parla anche del giovane attaccante di proprietà del Milan Lorenzo Colombo, reduce da un'annata in B alla Spal iniziata bene ma proseguita un po' in calando. Una volta tornato alla base, bisognerò decidere se farlo rimanere almeno fino a gennaio 2023 per una questione legata alle liste, oppure se cederlo subito in prestito. In ogni caso, Colombo è destinato anche nella prossima stagione a partire per continuare a farsi le ossa altrove.