Dinamo Zagabria, Ivanusec: "Difficile tornare in partita dopo il secondo gol"

© foto di PhotoViews

Luka Ivanusec, centrocampista della Dinamo Zagabria, come riportato dalla UEFA, ha parlato così al termine del match di Champions League contro il Milan: "Stasera non è andata bene per noi. Abbiamo avuto le nostre occasioni nel primo tempo e poi abbiamo subito. Ma, quando abbiamo subito il secondo gol nel secondo tempo, è stato difficile per noi tornare alla partita".