Dinamo Zagabria, l'ex rossonero Tonon ha firmato il suo primo contratto da professionista

Secondo quanto riferisce Sportske Novosti, ieri Alessio Tonon, centrocampista classe 2003 cresciuto nel Milan, ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Dinamo Zagabria in un'operazione gestita dal suo agente Marco Busiello, dell'agenzia FIRST, con intermediazione di Andy Bara, procuratore di Dani Olmo. Il giovane ex rossonero si è legato al club croato per i prossimi tre anni. Qualche giorno fa, il terzino Filip Pobi aveva invece fatto il percorso inverso, passando dalla Dinamo Zagabria al Milan.