Dinamo Zagabria-Milan 0-4, per i tifosi rossoneri è Gabbia l'MVP del match

Suo il gol che ha sbloccato una partita fin lì complicata, suo il salvataggio che al 16' aveva sventato il vantaggio della Dinamo: se spesso le partite si vincono nei dettagli, Matteo Gabbia ha saputo essere decisivo in due azioni cruciali del primo tempo di Dinamo Zagabria-Milan. Da quel colpo di testa vincente al 39' la partita è stata in discesa per i rossoneri, quel gol ha significato tanto per la squadra e per lo stesso Matteo.

Per il classe 1999 è stato il primo gol assoluto con la maglia del Milan e, statistiche alla mano, Gabbia (23 anni e 4 giorni) è il secondo difensore più giovane a segnare in Champions League con il Milan, dopo Christian Panucci (20 anni e 233 giorni nel dicembre 1993 contro il Porto e a 21 anni e 204 giorni nel novembre 1994 contro L’AEK Atene).

Titolare al fianco di Simon Kjær, certamente più navigato nelle torbide acque europee, Matteo si è calato da subito nella parte facendo a sportellate con Petković e proponendosi in attacco sui calci piazzati: da uno di questi è nato il gol dell'1-0, con un pregevole tuffo di testa.

Nell'intervista post-partita ha parlato del suo percorso, ha ringraziato il mentore Kjær e ha già spostato l'attenzione alle prossime partite. I tifosi rossoneri lo hanno giustamente premiato con la palma di MVP della partita con il 54% delle preferenze davanti a Ismaël Bennacer - solito moto perpetuo a centrocampo - e Rafa Leão, autore del raddoppio