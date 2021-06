Diritti TV, DAZN rifiuta l'offerta di Sky, niente canale satellitare

Nella serata di ieri era emerso un possibile accordo Sky-DAZN sui diritti TV della Serie A dei prossimi 3 anni. In poche ore per, sfuma il colpo di scena. DAZN infatti ha rifiutato i 500 milioni di euro che Sky aveva offerto per avere a disposizione un canale satellitare di DAZN e l’app di DAZN su Sky Q. DAZN ha ribadito di voler portare avanti il progetto assieme al gestore telefonico Tim, in autonomia. L’offerta di Sky, riporta inoltre Calcio e Finanza, sarebbe stata ritenuta tardiva oltre che bassa a livello economico.