Djimsiti sull'infortunio subito con il Milan: "Sono stato sfortunato in quel contrasto con Origi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista a TuttoSport soffermandosi anche sull'infortunio subito durante la gara d'andata con il Milan: "Nelle prime due gare di campionato ho giocato titolare e poi mi sono rotto il perone con il Milan, in quel contrasto con Origi. Personalmente sono stato sfortunato in quel contatto con Origi, già l’anno scorso ero incappato in due fratture al braccio e poi alla spalla"