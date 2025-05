Djokovic tifa PSG in finale: "Rispetto l'Inter ma sono un grande tifoso del Milan"

Novak Djokovic ha scelto da che parte stare e le sue dichiarazioni dovrebbero far piacere al pubblico francese. Dopo essersi qualificato per il terzo turno del Roland-Garros battendo Corentin Moutet, il fuoriclasse serbo ha parlato della finale di Champions League tra PSG e Inter in programma domani sera e ha annunciato per chi tiferà: "PSG", ha risposto senza esitare in spagnolo ai microfoni di ESPN. "Perché sono un grande tifoso del Milan, anche se rispetto l'Inter".

Detentore di 24 titoli del Grande Slam, l'ex numero 1 del mondo non ha mai nascosto il suo amore per il club rossonero di Milano. Avvistato più volte a San Siro, lo scorso anno era stato anche accostato al Diavolo, che avrebbe voluto coinvolgere la leggenda del tennis nel team dirigenziale in qualità di mental coach.