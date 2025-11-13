Domani l'amichevole contro l'Entella: ecco dove sarà trasmessa in diretta

Domani il Milan giocherà un'amichevole contro l'Virtus Entella allo stadio Chinetti di Solbiate Arno. Il sito ufficiale rossonero riferisce che la gara sarà su AC Milan Official App, YouTube e Milan TV: "Non si ferma l'attività dei rossoneri, nonostante l'assenza di diversi effettivi impegnati con le rispettive nazionali. Il Milan si terrà in forma non soltanto con il lavoro quotidiano al Centro Sportivo Milanello powered by Clivet, ma anche con un'amichevole a porte chiuse allo Stadio Chinetti di Solbiate Arno. Avversaria della squadra di Allegri - che per l'occasione sarà integrata da alcuni ragazzi di Milan Futuro - sarà la Virtus Entella, neopromossa in Serie B e attualmente 13ª nella serie cadetta con 14 punti in 12 partite giocate.

La partita si giocherà domani, venerdì 14 novembre, alle 11.30 e sarà in diretta anche su AC Milan Official App, uno streaming gratuito aperto a tutti gli iscritti a MyMilan: un'occasione imperdibile per seguire da vicino i rossoneri in un periodo in cui l'attività agonistica dei club è ferma per lasciare spazio alle selezioni internazionali. Milan-Virtus Entella sarà live anche su YouTube e su Milan TV, disponibile come di consueto su DAZN, Prime Video e Sky".