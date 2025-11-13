Il Napoli ha ripreso gli allenamenti senza Antonio Conte

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti senza Antonio Conte
Oggi alle 08:20
di Enrico Ferrazzi
fonte ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - Il Napoli ha ripreso la preparazione dopo la sosta dovuta all'interruzione del campionato per le partite delle Nazionali. A Castel Volturno non era presente Antonio Conte, ma la Società precisa che l'assenza dell'allenatore "era programmata e concordata da tempo con il Club". Il Calcio Napoli fa anche sapere che Conte rientrerà lunedì prossimo a Castel Volturno per dirigere gli allenamenti. (ANSA).